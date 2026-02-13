Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 18:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала о выработке гормонов счастья

"Качество жизни": врач рассказала о выработке гормонов счастья

Москвичам рассказали о стоимости цветов на Рижском рынке

Ажиотаж начался у Рижского рынка в преддверии 14 февраля

Туман ожидается в Московском регионе в ближайшие сутки

"Деньги 24": эксперт рассказал, сколько денег россияне тратят на развлечения

Одежда и обувь Adidas может исчезнуть из российских магазинов

Температура поднимется до плюс 3 градусов в Москве 14 февраля

Температура воздуха в Москве поднялась выше 0 впервые с начала года

Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на 14 и 15 февраля

"Деньги 24": россияне стали больше тратить на развлечения

Как восполнять уровень гормонов счастья в условиях повседневного стресса? Когда это можно сделать с помощью продуктов, а когда поможет только спорт?

Насколько важно проводить меньше времени в телефоне, чтобы не заработать депрессию? И из-за каких болезней уровень серотонина и других гормонов счастья снижается?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Кривцова.

Читайте также
Программа: Качество жизни
обществовидео

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика