"Качество жизни": врач рассказала о выработке гормонов счастья
Как восполнять уровень гормонов счастья в условиях повседневного стресса? Когда это можно сделать с помощью продуктов, а когда поможет только спорт?
Насколько важно проводить меньше времени в телефоне, чтобы не заработать депрессию? И из-за каких болезней уровень серотонина и других гормонов счастья снижается?
На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Кривцова.