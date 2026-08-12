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12 августа, 12:30

Безопасность

Банки начнут отказывать россиянам в переводах при выявлении вредоносного ПО

Банки начнут отказывать россиянам в переводах при выявлении вредоносного ПО

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Банки начнут отказывать россиянам в переводах при выявлении вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщили в МВД.

Новое правило вступит в силу с 1 марта 2027 года. Это коснется платежей по картам, электронных переводов и транзакций через Систему быстрых платежей. Банки запустят специальные инструменты, которые сканируют мобильные приложения и сайты на предмет угроз. Если такая угроза будет найдена, операцию отклонят. Как ожидается, это должно защитить пользователей от действий мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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