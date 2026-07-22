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22 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали предлагать москвичам помощь в установке удаленных российских приложений

Мошенники начали предлагать москвичам помощь в установке удаленных российских приложений

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Мошенники предлагают москвичам помощь в установке удаленных российских приложений из Google Play и App Store. Аферисты создают фишинговые магазины приложений, визуально почти неотличимые от официальных площадок.

Пытаясь скачать нужное приложение, пользователь на самом деле устанавливает вредоносное программное обеспечение. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не скачивать подозрительные файлы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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