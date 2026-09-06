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06 сентября, 22:15

Общество

Балтийский циклон принес в Москву ливни и похолодание

Балтийский циклон принес в Москву ливни и похолодание

Короткое бабье лето придет в Москву на следующей неделе

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В Москву пришла метеорологическая осень: устойчивый Балтийский циклон принес ливни и резкое похолодание, температура опустилась до 15 градусов, а в понедельник не превысит 13 градусов – это ниже климатической нормы.

Однако циклон начнет отступать уже к вечеру вторника, 8 сентября, а со среды, 9 сентября, погоду перехватит антициклон с теплым воздухом с юга: осадки прекратятся, и к четвергу, 10 сентября, столбики термометров могут подняться до 25 градусов. Это так называемое бабье лето, которое, по прогнозам, продержится как минимум до конца недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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