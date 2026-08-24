Эксперт Евстигнеев предостерег мужчин от розыгрышей во время предложения руки и сердца

Видео москвича, сделавшего девушке предложение с инсценировкой аварии на гоночной трассе, разлетелось по соцсетям. Возлюбленная согласилась, однако попросила повторить церемонию – формат с болидом она назвала неромантичным. Какие форматы предложения стоит выбирать в наши дни, разбиралась Москва 24.
"Романтично или нет?"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/borovik.daniil.germanovich_
Москвич Даниил решил, что идеальное предложение руки и сердца должно выглядеть как эпизод из "Форсажа". Подготовка была масштабной: долгие поиски кольца с редкой огранкой, перекрытая гоночная трасса, аренда болида "Формулы-1".
В день икс, когда возлюбленная Даниила прибыла на трек, парень выехал на трассу, разогнался и сымитировал внезапное ДТП. Напуганную девушку экстренно подвезли к "пострадавшему", в этот момент он сидел на бордюре, подпирая голову руками.
В итоге, как только возлюбленная Даниила попыталась к нему наклониться, он встал на колено в гоночной экипировке и сделал ей предложение. Девушка ответила "да", но креатив явно не оценила: почти сразу же она попросила жениха переделать предложение.
Даниил возмутился и даже снял ролик, где дама сердца фигурировала уже с приставкой экс-.
Также парень пожаловался подписчикам, что это уже седьмая его попытка создать семью и второе предложение после неудачного брака. Он был уверен, что в этот раз это точно "та самая". Даниил рассказал, что искренне старался, брал на себя ответственность, вкладывался и пытался дать максимум, но чаяния по достоинству так никто и не оценил.
При этом многие пользователи встали на сторону девушки, посчитав замысел неуклюжим и пугающим.
"Это действительно не романтично", "я не поняла, вы предложение ей делали или себе?", "сложно придумать лучшую иллюстрацию к слову "нарцисс", – высказались пользователи.
Но были и те, кто вступился за парня, назвав предложение очень креативным и необычным.
Кто-то из пользователей посоветовал парню передарить кольцо, а другие порекомендовали предприимчиво сдать его в ломбард.
В социальных сетях часто вирусятся нестандартные предложения руки и сердца. Например, в 2025 году к сидящей в ресторане паре подошел "бездомный" и начал что-то выяснять с молодым человеком. Затем "гость" внезапно достал из кармана коробку с кольцом и отдал ее мужчине, который тут же встал на одно колено и сделал возлюбленной предложение.
В другом видеоролике инсценировали дорожную разборку: девушке и молодому человеку перегородил путь якобы незнакомый автомобиль. Когда парень вышел из машины, завязалась "драка". Испуганная девушка выбежала из авто и сразу увидела своего молодого человека, уже стоявшего на одном колене с кольцом в руке.
"Снять корону режиссера-постановщика"
Случай из ролика – интересный пример того, как искреннее желание произвести впечатление превращается в непреднамеренный эмоциональный теракт против чужой нервной системы. Для лучшего понимания ситуации надо проанализировать, что происходило с девушкой в момент "розыгрыша", отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
"Когда человеку сообщают о возможной гибели или тяжелой травме близкого, миндалевидное тело мгновенно жмет на кнопку пожарной тревоги. Симпатическая нервная система выкручивает обороты на максимум. Надпочечники выбрасывают в кровь коктейль из кортизола, норадреналина и адреналина", – разъяснил психолог.
По словам эксперта, мозг переходит в режим выживания и острой витальной угрозы. Префронтальная кора – центр рациональности, эстетики и романтических восторгов – в эту секунду обесточивается. Все потому, что эволюции не до романтики, когда нужно спасать стаю.
Мозг ищет не масштаба, а эмоциональной безопасности. Грандиозные перформансы с арендой стадионов, вертолетами и экстремальными сценариями очень часто обслуживают не адресата, а эго дарителя или ленту соцсетей, предупредил психолог.
"Глубинная связь и желание строить отношения возникают в состоянии покоя, тепла и ощущения подлинного принятия. То есть в поле действия парасимпатической нервной системы. Если форма затмевает личность партнера, предложение перестает быть интимным таинством двух людей. Оно превращается в спектакль, где невесте отведена роль массовки, обязанной отыграть восторг по чужому сценарию", – сказал Евстигнеев.
По словам Евстигнеева, в этом вопросе важно разделить форму и содержание. Девушка не отказала мужчине, она отказалась принимать травмирующий контекст. Ее просьба сделать предложение заново и переподарить кольцо не каприз. Это бессознательная попытка нервной системы перезаписать травматичный триггер на чистый, безопасный опыт, разъяснил он.
"Самое мужественное, взрослое и по-настоящему терапевтичное решение в такой ситуации – заглушить обиду и признать ошибку калибровки. Стоит сказать: "Я перестарался с экшеном и не подумал, каково было тебе", – подчеркнул специалист.
Кроме того, он посоветовал заново создать момент, где пара будет только вдвоем: без операторов, фальшивых аварий и гоночных болидов. Там, где нервная система женщины сможет наконец выдохнуть и услышать главное, заключил психолог.
Сбывшаяся мечта
По мнению свадебного организатора Евгении Лейбман, главное – чтобы девушка запомнила день помолвки со слезами радости, а не страхом в глазах. Поэтому лучше обойтись без излишнего креативного экстрима, как в случае с парой из ролика.
Классический формат – когда мужчина встает на колено и дарит кольцо – остается актуальным и желанным для многих девушек по сей день. Сам по себе жест – уже сбывшаяся мечта, поэтому порой излишняя креативность и не нужна, объяснила эксперт.
По словам специалиста, несмотря на это, женихи все равно всячески стараются сделать момент икс по-настоящему особенным. Некоторые, например, предпочитают предложение в месте, где произошла первая встреча с будущей невестой. Также это может быть любая памятная для пары локация или событие, связанное с историей. Важно, чтобы момент запомнился обоим.
Лейбман подчеркнула, что универсального места или единого тренда нет. Все зависит от фантазии жениха, его финансовых возможностей и личных предпочтений пары.
Специалист отметила, что стоимость такого мероприятия в Москве разная. Можно подняться на Останкинскую башню или устроить домашний ужин, потратив несколько тысяч рублей. А можно устроить вечер в ресторане с живой музыкой и украшениями, и тогда цена вырастет до нескольких сотен тысяч.
Камеру же, по словам эксперта, лучше спрятать или договориться с оператором, чтобы съемка велась незаметно, сказала Лейбман.
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