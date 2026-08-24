Эксперт Евстигнеев предостерег мужчин от розыгрышей во время предложения руки и сердца

Видео москвича, сделавшего девушке предложение с инсценировкой аварии на гоночной трассе, разлетелось по соцсетям. Возлюбленная согласилась, однако попросила повторить церемонию – формат с болидом она назвала неромантичным. Какие форматы предложения стоит выбирать в наши дни, разбиралась Москва 24.

"Романтично или нет?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/borovik.daniil.germanovich_

Москвич Даниил решил, что идеальное предложение руки и сердца должно выглядеть как эпизод из "Форсажа". Подготовка была масштабной: долгие поиски кольца с редкой огранкой, перекрытая гоночная трасса, аренда болида "Формулы-1".

В день икс, когда возлюбленная Даниила прибыла на трек, парень выехал на трассу, разогнался и сымитировал внезапное ДТП. Напуганную девушку экстренно подвезли к "пострадавшему", в этот момент он сидел на бордюре, подпирая голову руками.

В итоге, как только возлюбленная Даниила попыталась к нему наклониться, он встал на колено в гоночной экипировке и сделал ей предложение. Девушка ответила "да", но креатив явно не оценила: почти сразу же она попросила жениха переделать предложение.

Даниил возмутился и даже снял ролик, где дама сердца фигурировала уже с приставкой экс-.





москвич Даниил, сделавший необычное предложение Как вы думаете, это романтично или нет? Хотя, если честно, сейчас это уже не имеет значения. Эта ситуация заставила меня задуматься совсем о другом. Я понял, насколько устал жить с ощущением, что постоянно должен сделать еще больше. Недостаточно просто любить – нужно любить как-то особенно. Недостаточно сделать предложение – нужно угадать идеальный сценарий. Недостаточно вкладываться – нужно снова и снова превосходить ожидания.

Также парень пожаловался подписчикам, что это уже седьмая его попытка создать семью и второе предложение после неудачного брака. Он был уверен, что в этот раз это точно "та самая". Даниил рассказал, что искренне старался, брал на себя ответственность, вкладывался и пытался дать максимум, но чаяния по достоинству так никто и не оценил.

При этом многие пользователи встали на сторону девушки, посчитав замысел неуклюжим и пугающим.

"Это действительно не романтично", "я не поняла, вы предложение ей делали или себе?", "сложно придумать лучшую иллюстрацию к слову "нарцисс", – высказались пользователи.

Но были и те, кто вступился за парня, назвав предложение очень креативным и необычным.





пользователь Сети Газ в пол и кольцо сдай обратно.

Кто-то из пользователей посоветовал парню передарить кольцо, а другие порекомендовали предприимчиво сдать его в ломбард.

В социальных сетях часто вирусятся нестандартные предложения руки и сердца. Например, в 2025 году к сидящей в ресторане паре подошел "бездомный" и начал что-то выяснять с молодым человеком. Затем "гость" внезапно достал из кармана коробку с кольцом и отдал ее мужчине, который тут же встал на одно колено и сделал возлюбленной предложение.

В другом видеоролике инсценировали дорожную разборку: девушке и молодому человеку перегородил путь якобы незнакомый автомобиль. Когда парень вышел из машины, завязалась "драка". Испуганная девушка выбежала из авто и сразу увидела своего молодого человека, уже стоявшего на одном колене с кольцом в руке.

"Снять корону режиссера-постановщика"

Случай из ролика – интересный пример того, как искреннее желание произвести впечатление превращается в непреднамеренный эмоциональный теракт против чужой нервной системы. Для лучшего понимания ситуации надо проанализировать, что происходило с девушкой в момент "розыгрыша", отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

"Когда человеку сообщают о возможной гибели или тяжелой травме близкого, миндалевидное тело мгновенно жмет на кнопку пожарной тревоги. Симпатическая нервная система выкручивает обороты на максимум. Надпочечники выбрасывают в кровь коктейль из кортизола, норадреналина и адреналина", – разъяснил психолог.

По словам эксперта, мозг переходит в режим выживания и острой витальной угрозы. Префронтальная кора – центр рациональности, эстетики и романтических восторгов – в эту секунду обесточивается. Все потому, что эволюции не до романтики, когда нужно спасать стаю.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт И вот на пике этого физиологического ужаса, когда тело сковано паникой, сценарий резко разворачивается: "Сюрприз! Выходи за меня". Парень ждет взрыва окситоцина и слез счастья, но биохимия так не работает. Нельзя разогнать локомотив стресса до 200 километров в час, а затем потребовать от психики мгновенно переключиться на нежность. Вместо романтики девушка пережила эмоциональный хлыстовой удар. Когнитивный диссонанс, когда радость от того, что любимый жив, смешивается с обидой, что уязвимые чувства использовали как реквизит для шоу.

Мозг ищет не масштаба, а эмоциональной безопасности. Грандиозные перформансы с арендой стадионов, вертолетами и экстремальными сценариями очень часто обслуживают не адресата, а эго дарителя или ленту соцсетей, предупредил психолог.

"Глубинная связь и желание строить отношения возникают в состоянии покоя, тепла и ощущения подлинного принятия. То есть в поле действия парасимпатической нервной системы. Если форма затмевает личность партнера, предложение перестает быть интимным таинством двух людей. Оно превращается в спектакль, где невесте отведена роль массовки, обязанной отыграть восторг по чужому сценарию", – сказал Евстигнеев.







Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Мужское негодование в ролике – типичная защитная реакция уязвленного нарциссизма: "Я искал кольцо по всей Москве, договорился с треком, потратил ресурсы – как она смеет быть недовольной!" Чтобы экологично пережить такую реакцию, нужно снять корону режиссера-постановщика и включить взрослую осознанность.

По словам Евстигнеева, в этом вопросе важно разделить форму и содержание. Девушка не отказала мужчине, она отказалась принимать травмирующий контекст. Ее просьба сделать предложение заново и переподарить кольцо не каприз. Это бессознательная попытка нервной системы перезаписать травматичный триггер на чистый, безопасный опыт, разъяснил он.



"Самое мужественное, взрослое и по-настоящему терапевтичное решение в такой ситуации – заглушить обиду и признать ошибку калибровки. Стоит сказать: "Я перестарался с экшеном и не подумал, каково было тебе", – подчеркнул специалист.

Кроме того, он посоветовал заново создать момент, где пара будет только вдвоем: без операторов, фальшивых аварий и гоночных болидов. Там, где нервная система женщины сможет наконец выдохнуть и услышать главное, заключил психолог.

Сбывшаяся мечта

По мнению свадебного организатора Евгении Лейбман, главное – чтобы девушка запомнила день помолвки со слезами радости, а не страхом в глазах. Поэтому лучше обойтись без излишнего креативного экстрима, как в случае с парой из ролика.

Классический формат – когда мужчина встает на колено и дарит кольцо – остается актуальным и желанным для многих девушек по сей день. Сам по себе жест – уже сбывшаяся мечта, поэтому порой излишняя креативность и не нужна, объяснила эксперт.



По словам специалиста, несмотря на это, женихи все равно всячески стараются сделать момент икс по-настоящему особенным. Некоторые, например, предпочитают предложение в месте, где произошла первая встреча с будущей невестой. Также это может быть любая памятная для пары локация или событие, связанное с историей. Важно, чтобы момент запомнился обоим.





Евгения Лейбман свадебный организатор Иногда предложение случается там, где его совсем не ждешь. Например, одна из пар познакомилась во время прыжка с парашютом. Оба тогда сделали вид, что им понравилось, хотя на самом деле все было не так. Зато можно сказать, что прямо в воздухе зародилась история любви. Причем через время пара решилась на второй раз, и жених сделал предложение прямо в небе.

Лейбман подчеркнула, что универсального места или единого тренда нет. Все зависит от фантазии жениха, его финансовых возможностей и личных предпочтений пары.

Специалист отметила, что стоимость такого мероприятия в Москве разная. Можно подняться на Останкинскую башню или устроить домашний ужин, потратив несколько тысяч рублей. А можно устроить вечер в ресторане с живой музыкой и украшениями, и тогда цена вырастет до нескольких сотен тысяч.





Евгения Лейбман свадебный организатор Готовясь к предложению, стоит помнить: для девушки это должен быть светлый и радостный момент, а не испытание на прочность. Креатив с больницей или испугом вряд ли вызовет восторг. Лучше подумать о том, как сохранить этот миг на видео, ведь многие мечтают пересматривать его спустя годы. Но важно, чтобы избранница выглядела достойно: образ, укладка, макияж – она должна чувствовать себя красивой. Можно, например, сказать, что вы идете в ресторан или театр, чтобы она подготовилась.



Камеру же, по словам эксперта, лучше спрятать или договориться с оператором, чтобы съемка велась незаметно, сказала Лейбман.