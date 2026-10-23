Осенние каникулы станут самыми продолжительными за десятилетие у школьников Москвы

Осенние каникулы у столичных школьников станут самыми продолжительными за последнее десятилетие и продлятся 12 дней с учетом выходных и праздничных дней. В этот период родители могут отправить детей в оздоровительные лагеря.

Неделя отдыха в Подмосковье обойдется в среднем в 40 тысяч рублей, а путевку можно приобрести вплоть до дня заезда. Осенью спрос на детские лагеря ниже, чем летом, поэтому выбор программ шире, а цены ниже.

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