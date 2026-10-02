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02 октября, 18:15

Общество

Будущих машинистов в Москве обучают на современных тренажерах

Будущих машинистов в Москве обучают на современных тренажерах

Собянин: в Колледже Московского транспорта обучают востребованным специальностям

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В Колледже Московского транспорта обучаются более 4 тысяч студентов по 17 востребованным специальностям. За последние два года там ввели в эксплуатацию современные тренажерные комплексы для подготовки машинистов поездов. При этом 70% учебной программы составляют практические занятия, а партнером колледжа выступает Московский метрополитен.

В ближайшие годы в столице планируют открыть 7 инновационных колледжей. Там будут готовить специалистов для креативных индустрий, ИТ, здравоохранения, сферы гостеприимства, промышленности, транспорта и строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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