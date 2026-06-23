Престиж рабочих профессий вырос в России

Престиж рабочих профессий заметно возрос в последнее время в России. Ремонт, ведение быта и работа руками собирают много просмотров в социальных сетях. Блогеры рабочих профессий, включая сварщиков, реставраторов и пенсионерок, набирают миллионную аудиторию.

Эксперты связывают это с заполнением интернета контентом, созданным искусственным интеллектом. Люди интуитивно ищут живых людей, которым можно доверять. Сегодня около 20% рекомендаций на видеоплатформах может составлять контент от ИИ.

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