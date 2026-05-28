28 мая, 08:00
Идея похудения с помощью плача стала популярной в соцсетях
В Сети набирает популярность идея похудения с помощью плача. Эмоциональные слезы помогают снизить уровень кортизола, который связан со стрессом и накоплением висцерального жира.
При этом специалисты подчеркивают, что плач не может стать способом похудения. По словам врачей и фитнес тренеров, снижение уровня кортизола после слез не дает выраженного эффекта для снижения веса. Эксперты рекомендуют снижать стресс с помощью физической активности, режима отдыха и правильного питания.
