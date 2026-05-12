Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 16:00

Общество
Главная / Новости /

Депутат Говырин: премии и надбавки в расчетном периоде могут увеличить отпускные

Россиянам рассказали о законных способах увеличения отпускных

Фото: depositphotos/.shock

Если в расчетный период попадает крупная премия, доплата за сверхурочные задания, работа в выходные дни, а также надбавки и районные коэффициенты, то средний заработок станет выше, в том числе и отпускные. Об этом изданию "Лента.ру" заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он напомнил, что при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные – через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. В этом году расчет идет по новому положению, при котором добавился ориентир на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2026-м он равен 27 093 рублям, и средний заработок человека, отработавшего норму полностью, не может опускаться ниже этой планки.

По словам парламентария, на выплату также влияет производственный календарь. Например, при графике 5/2 в году 247 рабочих дней, из них в январе – 15, в мае – 19, в июле – 23, поэтому в коротких месяцах потеря зарплаты за дни, ушедшие в отпуск, будет ощутимее.

"Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22", – сказал собеседник издания.

Он предупредил, что после долгого больничного или декрета нужно осторожно планировать отдых, поскольку такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает.

"Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу. Праздники, попавшие на отпуск, удлиняют отдых, но в число календарных дней ежегодного отпуска не входят и отдельно не оплачиваются", – добавил депутат.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что месяц отпуска позволяет полноценно восстановиться и многое переосмыслить. С ее слов, примерно неделю – полторы нужно потратить на то, чтобы просто выспаться и расслабиться. Обычно после этого периода восстановления включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.

"Новости дня": июль стал самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика