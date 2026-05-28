28 мая, 09:43

Общество

Дожди пройдут в Москве в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные, 30 и 31 мая. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Заключительные майские дни пройдут под аккомпанемент постепенно ослабевающих дневных дождей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в выходные в столице по ночам будет 3–8 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 12–17 градусов. При этом температура окажется ниже климатической нормы на 5 градусов.

В пятницу, 29 мая, в Москве в сумерках столбики термометров покажут до 3–6 градусов тепла, а по области – до 1–6 градусов. Днем в городе воздух прогреется до 9–12 градусов, в Подмосковье – до 7–12 градусов.

В то же время в столичном регионе начался сезон шаровых молний. Лучшее время для их наблюдения – период летних гроз, пик которых приходится на июль, рассказал ранее академик РАН Владимир Бычков.

Температура в Москве в последние дни мая будет соответствовать концу сентября

