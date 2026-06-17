Эксперт Варакин: рост зарплат в Москве связан с оптимизацией персонала

Средняя зарплата в столице достигла 219,6 тысячи рублей, следует из данных Росстата. За счет чего сотрудники стали получать больше и какие профессии в зоне риска в плане доходов – в материале Москвы 24.

"Увольняют тех, без кого могут обойтись"

Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве достигла 219 618 рублей в марте 2026 года. Это на 30 640 рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года (188 978 рублей), следует из данных Росстата.

Одновременно наблюдается увеличение по России в целом: в марте 2026-го показатель составил 112 654 рубля против 97 645 рублей год назад.

Однако кадровый эксперт Илья Варакин рассказал Москве 24, что такие цифры могу быть связаны с оптимизацией процессов.

"Из-за высоких процентных ставок многие компании не могут развивать новые проекты или продолжать запущенные, поэтому идет их замораживание и остановка, а также оптимизация персонала. Увольняют в первую очередь тех, без кого могут обойтись или чей труд можно автоматизировать – людей с начальным опытом и небольшими зарплатами. Статистически средняя зарплата может вырасти, но фактически идет волна оптимизации", – сказал он.



По словам эксперта, реальное повышение происходит там, где растет промышленность.

"Во-первых, оборонная сфера – есть госзаказы на оборонное производство, на некоторых предприятиях рабочие специальности – сварщики и другие – могут получать 200, 300 и даже 400 тысяч рублей при срочных и объемных заказах", – отметил специалист.





Илья Варакин кадровый эксперт Во-вторых, промышленность, замещающая ушедших иностранных производителей. Например, запуск автомобильного производства – в рабочих специальностях есть локальное повышение зарплат.

В-третьих, фиксируется повышение зарплат в области автоматизации – внедрение искусственного интеллекта и роботизации на производствах влечет найм соответствующих специалистов. Эти тренды растут, но многие другие сферы параллельно с этим понижаются, резюмировал Варакин.

Согласно официальной статистике, по итогам марта средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей в пяти отраслях экономики. Наивысший показатель зафиксирован в сфере финансов и страхования – 314,1 тысячи рублей. Далее следуют IT‑сектор (226,5 тысячи), добыча нефти и газа (226,4 тысячи), воздушный и космический транспорт (223,7 тысячи), а также производство табачных изделий (218 тысяч).

"Клерки и служащие под угрозой"

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 отметил специфику методики оценки значения средней зарплаты.

"Берется фонд оплаты труда, делится на 12 месяцев и на количество списочных работников. Такое высокое значение свидетельствует не только о росте благосостояния москвичей, но и о высокой дифференциации внутри компаний – разнице между зарплатами нижних и верхних "этажей", – сказал он.



По словам эксперта, высокая средняя зарплата свидетельствует о характеристиках сложившегося рынка труда.

"Несмотря на низкие показатели безработицы, есть движение рабочей силы, компании заинтересованы в переманивании сотрудников, используя мотивационный финансовый эффект и предлагая более высокие оклады. Это пиковый рост за последние 5–7 лет – дальше такого, вероятнее всего, не будет", – пояснил он.



Отдельные профессиональные сферы сохраняют потенциал для повышения окладов. В первую очередь это касается квалифицированных рабочих кадров и инженерных специальностей. На рынке труда их по‑прежнему недостаточно, что обуславливает устойчивый спрос и продолжение тенденции к повышению уровня оплаты труда, добавил экономист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Под угрозой – клерки и служащие – офисные работники, юристы, люди, занятые рутинной, регулярно повторяющейся работой, – которых легко заменит искусственный интеллект. Когда они высвободятся с рынка труда, будут искать новую работу, это создаст давление на заработную плату.

"Они выйдут в качестве предложения, а спроса такого не будет, и они попытаются демпинговать стоимость оплаты труда. Поначалу они будут просить больше, чем получали до этого, потом столько же, а потом начнутся дисконты 20–30%. В зависимости от того, смогут ли они устроиться, дисконтирование либо остановится, либо продолжится", – добавил специалист.

Он подчеркнул, что высвобождающиеся работники могут усилить конкуренцию за вакансии и повлиять на баланс спроса и предложения. На ситуации также сказываются два ключевых фактора – покупательная способность рубля и финансовые возможности компаний. Из‑за роста операционных расходов, включающих закупку материалов, сырья, оборудования и техники, а также высоких процентных ставок работодателям труднее увеличивать зарплаты и проводить их индексацию, заключил Бархота.

