Россиянам рассказали, какие продукты и средства нельзя хранить в холодильнике

Не все продукты и средства нужно хранить в холодильнике. Крема, масла, помады и тональные средства при низких температурах могут расслаиваться, сообщила врач-косметолог Нонна Беридзе. Исключение составляют гидрогелевые патчи и тканевые маски, которые помогают снять отечность при охлаждении.

Кандидат медицинских наук Ольга Бутранова пояснила, что жидкие и мягкие лекарственные формы при комнатной температуре теряют форму и становятся непригодными, а таблетки и капсулы безопасно хранятся при комнатной температуре.