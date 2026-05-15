"Деньги 24": Госдума решила разобраться в прогнозе роста тарифов ЖКХ на 33%

Госдума решила разобраться, чем обоснован прогноз роста тарифов ЖКХ на 33% в ближайшие четыре года. Такой расчет ранее представило Минэкономразвития.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с такими прогнозами и высказал претензии в отношении Минэкономразвития. С одной стороны, ведомство говорит о снижении инфляции до 5%, но с другой прогнозирует рост тарифов ЖКХ.

Подробнее – в программе "Деньги 24".