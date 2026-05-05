Новости мира: в Бразилии легкомоторный пассажирский самолет врезался в жилой дом

В Бразилии легкомоторный пассажирский самолет врезался в жилой дом. Катастрофа произошла в городе Белу-Оризонти. Сразу после взлета пилот сообщил о технических проблемах. Через несколько минут самолет врезался в фасад дома и упал на парковку. Пилот и один из пассажиров погибли. Еще три человека получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

В американском штате Аризона спасатели не могут остановить крупный природный пожар. Он уничтожил уже более 400 гектаров леса. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видна настоящая стена огня. Специалисты связывают усиление пожара с длительной засухой и сильными ветрами, характерными для этих районов Аризоны. Некоторые местные жители уже покидают свои дома, опасаясь, что огонь доберется до их городов.

