04 мая, 16:15Происшествия
Россиянин оказался среди членов экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса
Среди членов экипажа круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо‑Верде, на котором могла произойти вспышка хантавируса, находится гражданин России. Об этом сообщила компания‑владелец судна.
В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится под контролем. Санитарные врачи продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом, чтобы исключить завоз опасных инфекций.
