Почти 30 машин столкнулись во время гонки NASCAR в США. Массовая авария произошла на трассе в Линкольне, штат Алабама. На 115-м круге один из гонщиков задел едущий впереди автомобиль, который отбросило к барьеру.

Двигавшиеся следом спорткары не смогли увернуться от столкновения. Никто из водителей не пострадал. Заезд приостановили, чтобы убрать обломки с трассы. После этого гонка продолжилась.

