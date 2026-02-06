Драка произошла между игроками "Флориды" и "Тампы" во время матча НХЛ

Драка на льду произошла во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Причиной стали провокационные действия форварда "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачука в отношении российского нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова.

Ткачук толкнул Кучерова в спину в нейтральной зоне. В итоге началась потасовка, в которой участвовали несколько хоккеистов с обеих сторон. Ткачук получил 5 штрафных минут за драку и дополнительно 2 минуты за блокировку. Кучерова наказали 10-минутным дисциплинарным штрафом за неспортивное поведение. Всего наказания выписали 11 игрокам.

