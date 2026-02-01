Собянин: в Москве обустроят 23 новые круглогодичные спортплощадки

В рамках комплексного благоустройства в Москве появятся 23 новые круглогодичные спортплощадки и шесть флагманских лыжных трасс. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. В текущем зимнем сезоне в городе уже работает около 430 лыжных трасс общей протяженностью свыше 700 километров.

Среди новых объектов – лыжная трасса в парке 850-летия Москвы протяженностью 13 километров с искусственным оснежением и освещением. Помимо этого, осенью завершилась реконструкция исторического стадиона "Металлург" в Басманном районе, а также было обустроено 11 многофункциональных спортивных площадок нового формата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.