Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 22:30

Спорт

Одна из первых круглогодичных спортивных площадок открылась в районе Марьино

Одна из первых круглогодичных спортивных площадок открылась в районе Марьино

Февраль в Москве начнется с сильных морозов и метели

Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее миллиона ипотек

Более 140 населенных пунктов Подмосковья могут оказаться подтоплены весной

В Москве скорректирована работа системы отопления

Крест установили на новый храм в Левобережном районе Москвы

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с США

Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за похолодания

Собянин: образовательный комплекс в ЮАО построят по индивидуальному проекту

В "Аптекарском огороде" впервые зацвело авокадо

Одна из первых круглогодичных спортивных площадок открылась в районе Марьино. Она была создана в рамках программы по модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха.

Зимой там будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом – площадки для игры в футбол и другие командные игры. В 2026 году запланировано создание еще более 20 круглогодичных площадок нового формата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеоспортгородМария АнтроповаСтанислав Кулик

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика