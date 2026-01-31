Одна из первых круглогодичных спортивных площадок открылась в районе Марьино. Она была создана в рамках программы по модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха.

Зимой там будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом – площадки для игры в футбол и другие командные игры. В 2026 году запланировано создание еще более 20 круглогодичных площадок нового формата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

