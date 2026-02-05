Билеты на церемонию открытия Олимпиады-2026 в Милане начали продавать по акции два по цене одного. На это обратили внимание итальянские СМИ.

Специальный промокод рассылают по почте, в том числе футбольным болельщикам. Открытие Игр состоится 6 февраля, однако до сих пор нераспродано порядка 10 тысяч билетов разных категорий. Их цена на данный момент начинается от 260 евро.

При этом общие затраты на подготовку соревнований в Италии уже более чем в 2 раза превышают изначально заявленную сумму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.