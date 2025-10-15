Форвард "Барыса" и защитник "Сибири" устроили драку на первой секунде матча КХЛ

Форвард "Барыса" и защитник "Сибири" устроили драку на первой секунде матча Континентальной хоккейной лиги. Произошло это сразу после стартового вбрасывания.

Спортсмены боролись около минуты. Сначала их никто не разнимал, но потом вмешались судьи. После драки игроки пожали друг другу руки. Судьи назначили обоим хоккеистам по пять штрафных минут за грубую игру.

