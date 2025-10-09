Международный турнир по паделу "Москва-2025" пройдет в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Международный турнир по паделу "Москва-2025" пройдет в спорткомплексе "Лужники" с 21 по 26 октября, передает портал мэра и правительства города.

Первые четыре дня соревнований во Дворце тенниса "Лужники" отведены под квалификационные матчи. Шоу-корт для центральных встреч разместят в универсальном зале "Дружба". Всего на турнир приедут 120 спортсменов, по 60 мужчин и женщин, представляющих Россию, Аргентину, Испанию, Италию, Египет и Грузию.

Мужчины и женщины будут соревноваться по олимпийской системе, начиная с одной восьмой финала. Отборочный этап пройдет по этой же схеме.

Для посещения мероприятия необходимо приобрести билеты. Кроме того, прямые трансляции матчей турнира будут доступны онлайн и на федеральных телеканалах.

В сентябре 2024 года соревнования прошли в Международном центре бокса в "Лужниках". На трибунах собралось более 2 500 зрителей, а миллионы людей следили за событиями у экранов телевизоров. В мужской и женской категориях приняли участие 64 спортсмена из шести стран.

Организацией турнира занимается общественная организация "Федерация падел России" при поддержке столичного департамента спорта.

Ранее в Москве стартовал месяц игровых видов спорта. Для гостей и жителей города подготовили серию бесплатных мероприятий, которые состоятся на различных площадках.

Например, 11 октября с 12:00 до 13:00 в спорткомплексе (СК) "Ника" пройдет мастер-класс по волейболу. Мероприятие доступно для участников в возрасте от 7 лет. 15-го числа с 15:00 до 17:00 в СК "Красный Октябрь" будет проводиться занятие по баскетболу для детей от 10 до 16 лет.