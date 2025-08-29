Физиолог Скрипник: боевые искусства помогут развить силу и психологическую устойчивость

Проект "Московский спорт" предоставляет бесплатные занятия по более чем 70 видам физической активности, среди которых есть и боевые искусства. Чем они полезны и где им обучиться – в нашем материале.
Изменить тело и сознание
Боевые искусства развивают силу, выносливость, ловкость, гибкость и значительно повышают уровень координации. Об этом Москве 24 рассказал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.
"Кроме физических преимуществ, занятия улучшают психологическую устойчивость. Системный подход развивает самодисциплину и самоконтроль, а также повышает стрессоустойчивость и целеустремленность. Этот комплекс качеств способствует лучшей социализации, поскольку человек становится более уверенным в себе", – отметил эксперт.
При этом все единоборства можно разделить на два вида: ударные и борьбу, отметил специалист.
"В основе первого лежат удары руками и ногами по противнику на средней и ближней дистанции. А в борьбе основной акцент делают на броски при близком контакте. Растяжка нижних конечностей критически важна в ударных видах, таких как тхэквондо или карате, где от нее зависит амплитуда и радиус поражения. В борьбе ее значению уделяется меньше внимания", – отметил физиолог.
Важно добавить, что для новичков занятия единоборствами обязательно включают элементы общей физической подготовки (ОФП), указал эксперт.
Также перед началом тренировок необходимо пройти медосмотр, чтобы выявить возможные ограничения по здоровью.
"Боевые искусства противопоказаны пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выраженными нарушениями дыхания, хроническими болезнями, пороками сердца, эпилепсией, а также во время беременности", – перечислил физиолог.
Кроме того, не стоит посещать тренировки во время острых воспалительных процессов. К ним относятся в том числе ОРВИ и отравления, заключил Скрипник.
Дисциплины на любой вкус
В Москве можно записаться в бесплатную секцию единоборств с помощью проекта "Московский спорт". Для этого должны быть:
- регистрация в Москве (постоянная или временная);
- возраст от 6 лет (в бассейн – взрослые и дети с 7 лет, которые умеют плавать);
- отсутствие медицинских противопоказаний.
Если все условия соблюдены, то развить внутреннюю дисциплину, внимание, упорство, гибкость, координацию и ловкость можно на занятиях тхэквондо. Это корейское боевое искусство, где для бросков и ударов используют ноги. Чтобы выиграть, бойцы должны простоять три раунда, каждый из которых длится по три минуты.
Также в Москве проводятся занятия по карате. Дисциплина включает в себя систему званий и рангов, которые способствуют развитию уже существующих навыков. Благодаря этому спортсмен проходит путь от ученика до мастера.
Приемам защиты и нападения также обучают во время занятий рукопашным боем, где предстоит освоить удары, броски, удушающие и болевые приемы. Этот вид единоборств подойдет всем, кто хочет улучшить физическую форму, координацию и моторику.
Также жителям столицы предлагается освоить джиу-джитсу – вид японских боевых искусств. В него входят техники работы с оружием и без, а также рукопашный бой. Причем удары должны приходиться в биологически активные точки, нервные окончания и суставы. В конечном итоге спортсмен развивает силу, выносливость и гибкость.
Помимо этого, можно познакомиться с традиционным японским единоборством дзюдо. Это безоружный бой, где основной акцент направлен на броски, болевые приемы, удержания и удушения. Самбо же, что расшифровывается как "самооборона без оружия", включает в себя основы джиу-джитсу и дзюдо.
При желании заниматься спортом, которое включает в себя не только элементы боевых искусств, но и уникальную философию, стоит посетить тренировки по айкидо. Эту систему боя также называют "путь гармонизации духа", а все приемы ориентированы на защиту от нападения. Это направление улучшит координацию, реакцию, гибкость и моторику.
Также можно освоить технику спортивной борьбы, где основная задача атлета – положить противника на лопатки и победить. Дисциплина развивает выносливость, быстроту реакций и стойкость.
При этом на портале "Московский спорт" есть не только боевые искусства: всего в столице доступно порядка 70 направлений для тренировок. Ознакомиться с ними и узнать все подробности можно здесь.