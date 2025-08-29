Физиолог Скрипник: боевые искусства помогут развить силу и психологическую устойчивость

Проект "Московский спорт" предоставляет бесплатные занятия по более чем 70 видам физической активности, среди которых есть и боевые искусства. Чем они полезны и где им обучиться – в нашем материале.

Изменить тело и сознание

Боевые искусства развивают силу, выносливость, ловкость, гибкость и значительно повышают уровень координации. Об этом Москве 24 рассказал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

"Кроме физических преимуществ, занятия улучшают психологическую устойчивость. Системный подход развивает самодисциплину и самоконтроль, а также повышает стрессоустойчивость и целеустремленность. Этот комплекс качеств способствует лучшей социализации, поскольку человек становится более уверенным в себе", – отметил эксперт.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер С точки зрения здоровья, боевые искусства укрепляют опорно-двигательный аппарат: связки становятся более прочными, а мышцы – более развитыми. В любом виде единоборств работают мышцы кора, ног, пресса, спины и рук. Важную роль играет и растяжка, но ей уделяют разное внимание в зависимости от дисциплины.

При этом все единоборства можно разделить на два вида: ударные и борьбу, отметил специалист.

"В основе первого лежат удары руками и ногами по противнику на средней и ближней дистанции. А в борьбе основной акцент делают на броски при близком контакте. Растяжка нижних конечностей критически важна в ударных видах, таких как тхэквондо или карате, где от нее зависит амплитуда и радиус поражения. В борьбе ее значению уделяется меньше внимания", – отметил физиолог.

Важно добавить, что для новичков занятия единоборствами обязательно включают элементы общей физической подготовки (ОФП), указал эксперт.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер Ошибочно полагать, что можно сразу вступать в бой. Изначальное внимание уделяется тому, чтобы привести человека в надлежащую функциональную форму: укрепить его мышцы и связки, чтобы минимизировать риск травм. Это позволяет мягко и адаптивно подготовить тело к специализированным нагрузкам, включающим ударные или бросковые техники.

Также перед началом тренировок необходимо пройти медосмотр, чтобы выявить возможные ограничения по здоровью.

"Боевые искусства противопоказаны пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выраженными нарушениями дыхания, хроническими болезнями, пороками сердца, эпилепсией, а также во время беременности", – перечислил физиолог.

Кроме того, не стоит посещать тренировки во время острых воспалительных процессов. К ним относятся в том числе ОРВИ и отравления, заключил Скрипник.

Дисциплины на любой вкус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве можно записаться в бесплатную секцию единоборств с помощью проекта "Московский спорт". Для этого должны быть:



регистрация в Москве (постоянная или временная);

возраст от 6 лет (в бассейн – взрослые и дети с 7 лет, которые умеют плавать);

отсутствие медицинских противопоказаний.

Если все условия соблюдены, то развить внутреннюю дисциплину, внимание, упорство, гибкость, координацию и ловкость можно на занятиях тхэквондо. Это корейское боевое искусство, где для бросков и ударов используют ноги. Чтобы выиграть, бойцы должны простоять три раунда, каждый из которых длится по три минуты.

Также в Москве проводятся занятия по карате. Дисциплина включает в себя систему званий и рангов, которые способствуют развитию уже существующих навыков. Благодаря этому спортсмен проходит путь от ученика до мастера.

Приемам защиты и нападения также обучают во время занятий рукопашным боем, где предстоит освоить удары, броски, удушающие и болевые приемы. Этот вид единоборств подойдет всем, кто хочет улучшить физическую форму, координацию и моторику.

Также жителям столицы предлагается освоить джиу-джитсу – вид японских боевых искусств. В него входят техники работы с оружием и без, а также рукопашный бой. Причем удары должны приходиться в биологически активные точки, нервные окончания и суставы. В конечном итоге спортсмен развивает силу, выносливость и гибкость.

Помимо этого, можно познакомиться с традиционным японским единоборством дзюдо. Это безоружный бой, где основной акцент направлен на броски, болевые приемы, удержания и удушения. Самбо же, что расшифровывается как "самооборона без оружия", включает в себя основы джиу-джитсу и дзюдо.

При желании заниматься спортом, которое включает в себя не только элементы боевых искусств, но и уникальную философию, стоит посетить тренировки по айкидо. Эту систему боя также называют "путь гармонизации духа", а все приемы ориентированы на защиту от нападения. Это направление улучшит координацию, реакцию, гибкость и моторику.

Также можно освоить технику спортивной борьбы, где основная задача атлета – положить противника на лопатки и победить. Дисциплина развивает выносливость, быстроту реакций и стойкость.

При этом на портале "Московский спорт" есть не только боевые искусства: всего в столице доступно порядка 70 направлений для тренировок. Ознакомиться с ними и узнать все подробности можно здесь.

