"Москва – столица спорта": соревнования по сверхмарафону прошли в Москве

В Москве прошли уникальные соревнования по сверхмарафону – забегу на дистанции в 100 и более километров. Это испытание, которое участники называют "битвой титанов" и возможностью доказать себе, что невозможное возможно.

Сверхмарафон длится 6 часов. Главная цель – не просто поставить рекорд, а преодолеть свои границы, что, по словам участников, делает жизнь ярче и интереснее.

