Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 13:00

Спорт

"Москва – столица спорта": соревнования по сверхмарафону прошли в Москве

"Москва – столица спорта": соревнования по сверхмарафону прошли в Москве

Бесплатные тренировки по катанию на коньках пройдут в Репинском сквере

Российская команда завоевала полный комплект наград на чемпионате Европы по велогонкам

"Интервью": Кирилл Сарычев – о танцах

Московская неделя хоккея началась в городе

"Москва – столица спорта": установлен рекорд по созданию российского флага с трещетками

Овечкин обогнал Гретцки по очкам за один клуб НХЛ

Бесплатная тренировка по фитнесу пройдет в Москве 3 февраля

РФС поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд

"Новости дня": круглогодичная спортплощадка появится в парке "Пыхтино"

В Москве прошли уникальные соревнования по сверхмарафону – забегу на дистанции в 100 и более километров. Это испытание, которое участники называют "битвой титанов" и возможностью доказать себе, что невозможное возможно.

Сверхмарафон длится 6 часов. Главная цель – не просто поставить рекорд, а преодолеть свои границы, что, по словам участников, делает жизнь ярче и интереснее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья Малахова

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика