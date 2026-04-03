03 апреля, 21:00

Депутат Госдумы Разворотнева представила проект о технологиях будущего в ЖКХ Москвы

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева представила авторский проект "Городское хозяйство Москвы: технологии и профессии будущего". Презентация состоялась на одноименной выставке, посвященной разработкам в сфере ЖКХ и вопросам подготовки кадров для отрасли, которая прошла 3 апреля в районе Нагатинский Затон.

"Мы видим, как кардинально изменилась сама суть работы в сфере ЖКХ. Сегодняшний коммунальщик – это оператор современной техники, оснащенной интеллектуальными системами управления. Город системно расширяет возможности для трудоустройства, делая упор на привлечение молодых специалистов, которые умеют работать с цифровыми сервисами и новейшим оборудованием", – подчеркнула депутат Госдумы.

В рамках запуска авторского проекта Светланы Разворотневой "Городское хозяйство Москвы: технологии и профессии будущего" прошла одноименная выставка-презентация. Депутат Госдумы провела для жителей и студентов колледжей экскурсию по экспозиции, на которой были представлены образцы современной коммунальной техники. Среди них – робот-уборщик, способный работать до 16 часов в сутки и убирать до 2 гектаров территории. Также участникам показали дистанционно управляемый вездеход-мульчер, предназначенный для измельчения веток кустарника.

Во время общения со студентами Светлана Разворотнева особо отметила важность подготовки кадров и повышения престижа рабочих профессий в условиях цифровизации отрасли ЖКХ. Она также рассказала о возможностях обучения и профессионального роста в системе городского хозяйства.

Цель проекта Светланы Разворотневой– показать студентам и молодым специалистам карьерные перспективы в сфере ЖКХ. Помимо таких встреч, запланированы и другие мероприятия, на которых молодых москвичей будут знакомить с современной робототехникой, цифровыми сервисами и интеллектуальными системами управления.

Студенты многих столичных вузов и колледжей регулярно проходят практику в компаниях комплекса городского хозяйства. Среди них – "Мосэнерго", "МОЭК", "Мосводоканал", "Автомобильные дороги", "Мослифт" и другие. С каждым годом растет число студентов, которые после прохождения практики на одном из предприятий, решают остаться на нем работать. Организации сферы ЖКХ сотрудничают с ведущими вузами страны, такими как СТАНКИН, МГСУ, МИИТ, РХТУ имени Менделеева, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, МАДИ и другие.

Предприятия столичной сферы ЖКХ предоставляют студентам возможности для стажировок, а уже работающим специалистам – для повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Во многих компаниях для этого созданы учебные центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

