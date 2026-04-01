Для москвичек стали доступнее передовые гинекологические операции без наркоза

Для москвичек стали доступнее передовые гинекологические операции, которые можно делать без наркоза и без оформления больничных. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Такое лечение без госпитализации уже прошли более 35 тысяч пациенток столичных центров женского здоровья. Они смогли вернуться домой сразу после хирургических вмешательств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.