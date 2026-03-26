"Новости дня": выписку о полисе ОМС можно будет скачать в приложении "ЕМИАС.ИНФО"

Выписку о полисе ОМС теперь можно будет скачать в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Без него не прикрепят к поликлинике и не запишут к врачу.

Пользователям нужно зайти в приложение, нажать на значок штрихкода в верхней части главной страницы, а потом – на значок загрузки. После этого полис в PDF-формате можно будет отправить на печать.

Документ не требует дополнительных подписей и утверждений. Он будет действителен при предъявлении в поликлинике, трудоустройстве и в любых других местах.

