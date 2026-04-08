"Новости дня": ФАС России снизила цены на 7 лекарств из перечня жизненно необходимых

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на 7 лекарств из перечня жизненно необходимых. Они помогают при обезболивании, дезинфекции, лечении онкологии, сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний. Это стало возможным благодаря обновлению списка таких медикаментов.

Раньше государство регулировало цены только на определенные формы лекарств, которые внесены в список, а их аналоги с другим названием или в другой форме могли стоить иначе. Теперь в перечень включаются все их формы, что позволило ФАС провести анализ и снизить цены.

Подробнее – в программе "Новости дня".