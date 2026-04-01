"Новости дня": в Печатниках запустили производство лекарства от 13 видов рака

В районе Печатники запустили производство лекарства от 13 видов онкологических заболеваний. Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями. Он помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки.

Лекарство включено в клинические рекомендации Минздрава и в перечень жизненно необходимых препаратов. Скоро его начнут получать московские больницы.

