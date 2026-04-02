"Новости дня": в Печатниках запущено производство лекарства от 13 видов рака

В районе Печатники запустили производство препарата для лечения 13 видов онкологических заболеваний. Лекарство предназначено для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными диагнозами. Оно помогает иммунной системе самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки.

Препарат включен в клинические рекомендации министерства здравоохранения России и перечень жизненно необходимых лекарств. В ближайшее время его начнут поставлять в столичные больницы, что сделает современную терапию более доступной для пациентов.

