Минздрав РФ: в передвижных аптеках не будут продавать психотропные препараты

В передвижных аптеках нельзя будет приобрести препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Также ассортименте будут отсутствовать сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также средства, требующие температурного режима хранения ниже 15 градусов Цельсия", – говорится в сообщении.

Ведомство указало, что также в передвижных аптеках не будет спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% и лекарственных препаратов индивидуального изготовления.

2 мая Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки. Он начнется с 1 сентября 2026 года и продлится до 2029-го.

Эксперимент охватит сельские районы, где нет аптек, медицинских учреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. К продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и под заказ.

