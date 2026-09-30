Больше 60% родителей нанимают детям репетиторов, а перед началом учебного года спрос на дополнительные занятия вырос почти вдвое. При этом результат занятий не всегда оправдывает ожидания родителей и учеников.

Специалисты советуют сначала определить цель занятий: повышение успеваемости или подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. После этого стоит изучить отзывы о преподавателе и попросить его представить план работы. Важно заранее обсудить, какие темы будут разбирать и как педагог будет проверять домашние задания.

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