В Минпросвещения заявили, что учителя при подготовке к урокам могут использовать ИИ

Учителя при подготовке к урокам могут использовать искусственный интеллект. Об этом рассказали в Минпросвещения. Нейросети помогут педагогам анализировать успеваемость школьников, составлять задания и вести отчетность.

При этом в министерстве особо подчеркнули, что в ИИ‑сервисы нельзя загружать персональные данные учеников, родителей и сотрудников школ, а также оценки и документы с ограниченным доступом.

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