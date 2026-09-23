Более 50 тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах. Такие занятия проходят более чем в 75% школ столицы и помогают ученикам определиться с будущей профессией.

Школьники осваивают 6 направлений, включая медицинское, инженерное, IT, медиа, предпринимательское и психолого-педагогическое. На практических занятиях они делают уколы на тренажерах, изучают оказание помощи при ожогах, проводят опыты и создают инженерные проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.