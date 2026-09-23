В Общественной палате предложили выплачивать педагогам по 12 тыс рублей ко Дню учителя

В Общественной палате России предложили выплачивать педагогам по 12 тысяч рублей ко Дню учителя.

По замыслу авторов инициативы, эта фиксированная сумма позволит преподавателям самим решать, какой подарок сделать себе на профессиональный праздник, не ограничиваясь рамками закона, запрещающего бюджетникам принимать презенты дороже 3 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.