Минпросвещения разрешило школьникам использовать ИИ на уроках

Школьники получили право применять искусственный интеллект (ИИ) во время занятий. Такое решение приняло Минпросвещения.

Однако нейросети допускаются лишь для ограниченного круга задач. С их помощью можно составлять планы, готовить черновики и проверять себя. При этом выдавать текст, созданный ИИ, за полностью самостоятельную работу запрещено.

О допустимых рамках использования нейросетей и правилах информационной безопасности учащимся – в эфире телеканала Москва 24.

