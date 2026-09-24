"Новости дня": фестиваль финансовой грамотности пройдет в столице

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в столице с 26 сентября по 3 октября. Главной площадкой станет инновационный кластер "Ломоносов" в Раменках.

Семинары, викторины и деловые игры охватят городские школы, колледжи, университеты, центры московского долголетия и залы "Москино". Завершится марафон на площадке Московского продюсерского центра.

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