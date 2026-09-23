В кинопарке "Москино" представили новые локации

В кинопарке "Москино" стали доступны новые площадки для туристов и съемочных групп. Среди них – "Москва времен конструктивизма", "Столичный средневековый город", "Крепость" и другие.

По словам художников кинопарка, все локации многофункциональны и могут использоваться в разных проектах. Всего на территории кинопарка размещены восемь съемочных павильонов и 74 натурные и интерьерные декорации.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

