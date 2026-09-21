"Новости дня": москвичи смогут бесплатно посмотреть фильм "Пацаны" в кинотеатре "Космос"

Бесплатный показ фильма "Пацаны" пройдет в кинотеатре "Космос" сети "Москино" в Останкинском районе. Сеанс приурочен к 110-й годовщине со дня рождения советского актера Зиновия Гердта. Картина рассказывает о перевоспитании трудных подростков, а Гердт исполняет в ней роль судебного заседателя.

Такие же показы пройдут еще в пяти кинотеатрах сети. Военную мелодраму "Я вас дождусь" бесплатно покажут в кинотеатре "Тула" в районе Печатники. Для посещения всех сеансов необходима предварительная регистрация на сайте moskino.ru.

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