Фильм "Как Иван в сказку попал" вышел в кинотеатрах Москвы

В кинотеатрах Москвы показывают семейный фильм приключение "Как Иван в сказку попал". В центре истории мальчик Иван Добрынин, который не верил в волшебство, пока случайно не оказался в мире русских сказок.

Чтобы вернуться домой, герою предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить подвиг. Режиссер и создатели фильма отмечают, что картину сделали без иронии и сарказма, с уважением к русской культуре.

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