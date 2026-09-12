Собянин рассказал о проекте "Учебный день в музее"

Проект "Учебный день в музее" стал частью городской образовательной системы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. За 9 лет в проекте приняли участие полмиллиона школьников.

За последние два учебных года проект объединил более 320 школ и 100 тысяч учеников. Они провели свыше 4 тысяч учебных дней на 46 площадках. Самыми популярными стали Музей космонавтики, Московский зоопарк и Музей спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.