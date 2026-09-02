Собянин: столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

Единый диспетчерский центр "Московский транспорт" на треть повысил эффективность. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

Первое здание для управления работой метро, МЦК, МЦД и трамваев открыли в 2019 году, с того момента столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных и пунктуальных в мире.

В июле 2026 года завершено строительство второго здания ЕДЦ, в нем будут заниматься наземным и речным транспортом. Центр будет оперативно передавать данные в информационные сервисы правительства Москвы.

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