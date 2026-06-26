Сергей Собянин рассказал о внедрении оплаты по биометрии на станциях МЦД

Оплата по биометрии скоро заработает на всех Московских центральных диаметрах, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Этот способ оплаты проезда сейчас доступен на МЦД-1.

До конца июля он появится на МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года – на МЦД-3. Сервис также работает на всех турникетах метро, "Аэроэкспрессе" и речных маршрутах. На сегодняшний день в системе зарегистрировались более 880 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.