26 июня, 13:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о внедрении оплаты по биометрии на станциях МЦД
Оплата по биометрии скоро заработает на всех Московских центральных диаметрах, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Этот способ оплаты проезда сейчас доступен на МЦД-1.
До конца июля он появится на МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года – на МЦД-3. Сервис также работает на всех турникетах метро, "Аэроэкспрессе" и речных маршрутах. На сегодняшний день в системе зарегистрировались более 880 тысяч человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.