Собянин: мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в Коммунарке

В Коммунарке в 2029 году появятся мультиспортивный центр и футбольный манеж, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в данный момент согласовали архитектурную концепцию проекта. Фасад сделают с чередованием белых и терракотово-красных панелей. Обилие естественного света через панорамные окна создаст комфортные условия для тренировок.

В центре будут запланированы залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, разных видов тенниса, бадминтона, а также тренажерный зал. В футбольном манеже оборудуют основную зону с полем, трибуны для зрителей, помещения для тренировок спортсменов.

В пешей доступности от спорткомплекса будет находиться станция метро "Потапово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.