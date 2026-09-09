Главный вход в Парк Горького украсили в стиле ретропарка

У входа в Парк Горького установили цветочную площадку, оформленную в стиле старого цирка и ретропарка аттракционов. Обновленный вид напоминает москвичам, каким парк был до 2011 года, когда он в первую очередь ассоциировался с аттракционами. На них взрослые и дети катались с 1920-х годов.

Исторический облик вернули и арке главного входа. Специалисты привели в порядок кровлю, ворота и декоративные элементы на парапете, а также установили архитектурно-художественную подсветку.

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