Прогулочный бульвар появится в Мнёвниковской пойме в 2026 году

Прогулочный бульвар с зонами отдыха и навесами появится в Мнёвниковской пойме в 2026 году. Там будут обустроены смотровые площадки, уличный амфитеатр и места для работы на свежем воздухе.

В восточной части поймы строят пешеходный мост, который соединит территорию с парком Фили. Два моста создадут прямую пешеходно-рекреационную связь между районами Крылатское, Мнёвниковской поймой и Филевским парком.

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