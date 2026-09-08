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Новости

08 сентября, 18:45

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Прогулочный бульвар появится в Мнёвниковской пойме в 2026 году

Прогулочный бульвар появится в Мнёвниковской пойме в 2026 году

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Прогулочный бульвар с зонами отдыха и навесами появится в Мнёвниковской пойме в 2026 году. Там будут обустроены смотровые площадки, уличный амфитеатр и места для работы на свежем воздухе.

В восточной части поймы строят пешеходный мост, который соединит территорию с парком Фили. Два моста создадут прямую пешеходно-рекреационную связь между районами Крылатское, Мнёвниковской поймой и Филевским парком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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