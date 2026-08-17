17 августа, 08:15Город
"Новости дня": семь дворов благоустроили в Ясеневе
В Ясеневе завершается масштабный этап благоустройства, специалисты привели в порядок семь дворов. Обновили дорожное покрытие, установили энергосберегающие фонари, перестроили игровые и спортивные площадки.
Сейчас ремонтные бригады обновляют 20 дворовых пространств. Спортивный кластер появится на улице Айвазовского с площадками для баскетбола, мини-футбола, воркаута и тренажерами. Работы планируют завершить в сентябре.
Подробнее – в программе "Новости дня".