"Новости дня": семь дворов благоустроили в Ясеневе

В Ясеневе завершается масштабный этап благоустройства, специалисты привели в порядок семь дворов. Обновили дорожное покрытие, установили энергосберегающие фонари, перестроили игровые и спортивные площадки.

Сейчас ремонтные бригады обновляют 20 дворовых пространств. Спортивный кластер появится на улице Айвазовского с площадками для баскетбола, мини-футбола, воркаута и тренажерами. Работы планируют завершить в сентябре.

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