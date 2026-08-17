Синоптики пообещали москвичам неделю классического лета

Синоптики обещают москвичам еще одну неделю классического лета. После сильного дождя 17 августа воздух прогреется до 26 градусов. Во вторник, 18-го числа, осадков не ожидается, температура поднимется до 24 градусов.

В среду, 19 августа, регион пересечет холодный фронт, который принесет кратковременные дожди и понижение температуры до 20 градусов. В четверг и пятницу, 20 и 21 августа, возможны небольшие осадки, днем до 25 градусов.

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