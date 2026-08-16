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16 августа, 22:15

Транспорт

Новый путепровод соединит Тимирязевский район с Бутырским

Новый путепровод соединит Тимирязевский район с Бутырским

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Через Дмитровское шоссе и пути первого Московского центрального диаметра появится новый путепровод. Он соединит Тимирязевский район с Бутырским.

Кроме того, завершается строительство нового городского вокзала Серп и Молот. Цель проекта – создание одного из крупнейших транспортных узлов столицы, который объединит пересадкой МЦД-2, МЦД-4, две станции метро, а также наземный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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